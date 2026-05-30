Бывший хоккеист «Колорадо» Каменский высказался об ушедшем из жизни Клоде Лемье

Бывший нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский отреагировал на смерть канадского хоккеиста, четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Канадец ушёл из жизни в возрасте 60 лет. TMZ Sport сообщил, что Лемье покончил с собой.

— Каким Клод Лемье был, когда вы играли вместе?

— Клод — командный игрок, любил выигрывать. Когда он пришёл в «Колорадо», у него же был огромный опыт, он уже завоёвывал Кубок Стэнли. На льду Лемье был для каждой команды очень сложным соперником. Любил и потолкаться, и где-то исподтишка ударить, вывести из себя лидеров команды противника. А вне льда был отзывчивый и приветливый парень, сильный духом человек, хороший семьянин. Любил детей, любил общение, всегда любил компанию. Когда мы играли вместе с Клодом и с Петером Форсбергом, для меня это были, наверное, лучшие годы в НХЛ…

Поэтому, конечно, странная история. Непонятная. Неясно, как это всё произошло.

— Честно говоря, когда увидел эти новости, стало не по себе …

— Да все в шоке. Пока не могут понять, что произошло, — сказал Каменский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.