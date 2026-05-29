Крикунов: Малкин правильно сделал, оставшись в НХЛ, тем более в родной команде

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал продление контракта 39-летнего нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение рассчитано на один год – до лета 2027 года.

«Правильно сделал, оставшись в НХЛ. Тем более в «Питтсбурге», в родной команде, где играет всю карьеру, как и Овечкин в «Вашингтоне». Не верил, что Малкин может вернуться в КХЛ. У него уже паспорт США, там семья. Да и сам Евгений говорил, что не будет здесь играть», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин сыграл 56 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 42 результативные передачи.