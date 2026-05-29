Анвар Гатиятулин опередил Виктора Козлова на два балла в голосовании за тренера года в КХЛ

В четверг, 28 мая, прошла церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. На ней вручались награды, включая приз лучшему тренеру сезона. Его обладателем по итогам голосования стал Анвар Гатиятулин из «Ак Барса».
Пресс-служба КХЛ представила полные итоги голосования:
27 – Анвар Гатиятулин («Ак Барс»);
25 – Виктор Козлов («Салават Юлаев»);
13 – Андрей Разин («Металлург»);
10 – Алексей Исаков («Торпедо»);
9 – Боб Хартли («Локомотив») и Игорь Никитин (ЦСКА);
7 – Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск);
6 – Ги Буше («Авангард») и Андрей Козырев («Северсталь»);
5 – Игорь Гришин («Нефтехимик»);
2 – Вячеслав Козлов («Динамо» Москва);
1 – Ярослав Люзенков («Сибирь»).