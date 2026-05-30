Каменский — об эпизоде с Дрэйпером: нельзя людей калечить, но Клод Лемье жил хоккеем

Бывший нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский назвал главный эпизод в карьере канадского хоккеиста Клода Лемье в «Колорадо». В четверг, 28 мая, канадец ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

— Лично для вас какой главный эпизод в карьере Клода в «Колорадо»? То, как он помог команде взять Кубок Стэнли, тот самый легендарный эпизод с Крисом Дрэйпером или что-то другое?
— Момент с Крисом Дрэйпером — это всё-таки отрицательный эпизод. Конечно, такого нельзя делать, нельзя людей калечить. Но Клод всегда выходил на лёд в трудную минуту и помогал команде выигрывать, жил хоккеем. Это самое важное. А главный эпизод… Когда выигрываешь Кубок Стэнли, поднимаешь его над головой — это самый запоминающийся эпизод, — сказал Каменский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валерием Каменским читайте на «Чемпионате»:
«С Клодом Лемье странная история. Все в шоке». Интервью с экс-игроком «Колорадо» Каменским
