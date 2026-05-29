«Турнирчик так себе». Илья Воробьёв — о чемпионате мира 2026 года

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопрос об уровне чемпионата мира — 2026, который проходит в Швейцарии.

– Следите ли вы за нынешним чемпионатом мира? Если да, то как оцените уровень турнира?

– Некоторые вещи мне не нравятся. Например, там совершенно другая площадка. И уровень турнира так себе. Складывается ощущение, что люди играют на аэродроме.

У американской сборной, если не ошибаюсь, 19 человек вообще никогда не играли на чемпионате мира. Они никогда не видели таких площадок. В общем, турнирчик так себе, – приводит слова Воробьёва AllHockey.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.