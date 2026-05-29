Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Турнирчик так себе». Илья Воробьёв — о чемпионате мира 2026 года

«Турнирчик так себе». Илья Воробьёв — о чемпионате мира 2026 года
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопрос об уровне чемпионата мира — 2026, который проходит в Швейцарии.

– Следите ли вы за нынешним чемпионатом мира? Если да, то как оцените уровень турнира?
– Некоторые вещи мне не нравятся. Например, там совершенно другая площадка. И уровень турнира так себе. Складывается ощущение, что люди играют на аэродроме.

У американской сборной, если не ошибаюсь, 19 человек вообще никогда не играли на чемпионате мира. Они никогда не видели таких площадок. В общем, турнирчик так себе, – приводит слова Воробьёва AllHockey.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Материалы по теме
Есть полуфиналисты ЧМ по хоккею! Нас ждут сенсационный матч и битва канадцев и финнов
Есть полуфиналисты ЧМ по хоккею! Нас ждут сенсационный матч и битва канадцев и финнов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android