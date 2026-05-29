Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард сборной Швейцарии Майер пропустит полуфинальный матч ЧМ-2026 из-за дисквалификации

Форвард сборной Швейцарии Майер пропустит полуфинальный матч ЧМ-2026 из-за дисквалификации
Комментарии

Нападающий сборной Швейцарии Тимо Майер не сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с командой Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии в социальной сети Х. Встреча между сборными пройдёт в субботу, 30 мая, и начнётся в 16:20 мск.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форвард дисквалифицирован на одну игру из-за инцидента в четвертьфинальной встрече с командой Швеции (3:1). Во втором периоде Майер нанёс удар колено в колено форварду шведской сборной Оскару Сундквисту. Швейцарец не был удалён за этот эпизод.

Майер провёл на турнире восемь матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
Топ-события субботы: финал Лиги чемпионов, бой Бивола, полуфиналы ЧМ по хоккею и «РГ»
Топ-события субботы: финал Лиги чемпионов, бой Бивола, полуфиналы ЧМ по хоккею и «РГ»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android