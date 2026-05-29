Форвард сборной Швейцарии Майер пропустит полуфинальный матч ЧМ-2026 из-за дисквалификации

Нападающий сборной Швейцарии Тимо Майер не сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с командой Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии в социальной сети Х. Встреча между сборными пройдёт в субботу, 30 мая, и начнётся в 16:20 мск.

Форвард дисквалифицирован на одну игру из-за инцидента в четвертьфинальной встрече с командой Швеции (3:1). Во втором периоде Майер нанёс удар колено в колено форварду шведской сборной Оскару Сундквисту. Швейцарец не был удалён за этот эпизод.

Майер провёл на турнире восемь матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.