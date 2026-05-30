Вице-президент КХЛ ответил, может ли «Локомотив» выиграть третий Кубок Гагарина подряд

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский выразил мнение, что «Локомотив» способен выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

— Как вы думаете, «Локомотив» способен взять третий подряд Кубок Гагарина? Стать командой-династией.

— Если они сохранят свой состав, костяк команды и ветеранов, а также немного добавят молодости, то почему нет? У них сильный состав. Ярославль всегда находился наверху турнирной таблицы, всегда был в лидерах в КХЛ. Поэтому это вполне возможно.

Ну и нужно посмотреть, кто возглавит команду, как он сумеет перестроиться. Хартли после Никитина, видите, возглавил — и перестроился. А по составу, считаю, команда вполне способна повторить свой успех в третий раз подряд, — сказал Каменский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.