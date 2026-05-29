Крикунов высказался о возможном продлении контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о возможном продлении контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Совершенно не знаю, продлит ли Овечкин контракт с «Вашингтоном». С одной стороны, да, у него осталась незакрытая цель – бомбардирский рекорд НХЛ. С другой — нужно уходить, когда ты ещё что-то можешь, а не когда ты уже полностью сдал. Так-то Овечкин всё ещё в форме. Посмотрим», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

На данный момент на счету Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 10 голов. Ранее Александр заявил, что примет решение о своём будущем летом.