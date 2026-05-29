Плющев прокомментировал аннулирование решения совета ИИХФ о недопуске сборных России

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями относительно аннулирования решения Совета ИИХФ о недопуске сборных России до международных турниров.

«Наверное, повлияло общее настроение. Сейчас у многих федераций идёт допуск наших команд и с гимном, и с флагом. Видимо, ИИХФ не хочет быть на их фоне белой вороной, потому что спортивная общественность включает в себя не только некоторые великие спортивные республики, но и другие страны.

Есть ещё зарубежная общественность, которая положительно относится к нашей стране. Возможно, с этим связана общая тенденция на допуск наших спортсменов, потому что оголтелая русофобия всех достала. Сейчас весь международный календарь уже составлен. Чисто технически нас сейчас не могут допустить. Не исключаю, что начиная с сезона-2027/2028 нас, вполне вероятно, допустят», – приводит слова Плющева Metaratings.