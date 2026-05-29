Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев прокомментировал аннулирование решения совета ИИХФ о недопуске сборных России

Плющев прокомментировал аннулирование решения совета ИИХФ о недопуске сборных России
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями относительно аннулирования решения Совета ИИХФ о недопуске сборных России до международных турниров.

«Наверное, повлияло общее настроение. Сейчас у многих федераций идёт допуск наших команд и с гимном, и с флагом. Видимо, ИИХФ не хочет быть на их фоне белой вороной, потому что спортивная общественность включает в себя не только некоторые великие спортивные республики, но и другие страны.

Есть ещё зарубежная общественность, которая положительно относится к нашей стране. Возможно, с этим связана общая тенденция на допуск наших спортсменов, потому что оголтелая русофобия всех достала. Сейчас весь международный календарь уже составлен. Чисто технически нас сейчас не могут допустить. Не исключаю, что начиная с сезона-2027/2028 нас, вполне вероятно, допустят», – приводит слова Плющева Metaratings.

Материалы по теме
ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год
ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android