«Торонто» может обменять защитника Райлли в межсезонье — The Athletic

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли может покинуть клуб в межсезонье. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в контракте 32-летнего канадца предусмотрен пункт о полном запрете на перемещения, но хоккеист смягчил свою позицию относительно возможного обмена.

Срок его действующего соглашения со средней годовой зарплатой $ 7,5 млн рассчитан до 30 июня 2030 года.

В минувшем регулярном чемпионате Райлли провёл 78 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «-18». Морган выступает за «Торонто» с 2013 года, клуб выбрал его на драфте-2012 под пятым общим номером.