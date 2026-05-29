Главная Хоккей Новости

«Тампа» подписала контракт с лучшим бомбардиром финской лиги Раутиайненом

«Тампа» подписала контракт с лучшим бомбардиром финской лиги Раутиайненом
Финский нападающий Беньямин Раутиайнен подписал контракт новичка с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение клуба и 20-летнего форварда рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне Раутиайнен стал чемпионом Финляндии вместе с «Таппарой». Он набрал 77 (25+52) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и занял первое место в списке лучших бомбардиров турнира. В плей-офф на его счету 7 (1+6) очков в 18 играх.

«Тампа» выбрала Раутиайнена под общим 108-м номером в четвёртом раунде на драфте НХЛ 2025 года.

Он также представлял Финляндию на юниорском чемпионате мира 2025 года, где набрал 4 (2+2) очка. Вместе с командой стал серебряным призёром.

