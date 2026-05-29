Роман Ротенберг высказался об отмене решения ИИХФ о недопуске России

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с отменой решения ИИХФ о недопуске сборных России.

«Надо поблагодарить юристов. Ежедневно ведётся огромная работа совместно с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России, администрацией президента. Все работают и добиваются результата. Это просто шаг вперёд. Хороший шаг вперёд.

Но в то же время надо понимать, что нужно ещё много работать, чтобы добиться полного допуска сборной России», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Ранее стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.