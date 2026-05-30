Никишин набрал первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли 2026 года
24-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин сделал результативную передачу в пятом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем Канадиенс», который проходит на льду «Леново Центр» в американском Роли. Таким образом, хоккеист набрал своё первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2025/2026.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
5 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17 2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12 3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52 4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19 5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)
На момент написания новости начался второй период встречи. Счёт 4:0 в пользу команды хозяев. На данный момент счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Каролины».
Напомним, Никишин перешёл в состав «Каролины» перед началом прошлого сезона, до этого защитник выступал в составе санкт-петербургского СКА.
