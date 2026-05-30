Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин набрал первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли 2026 года

Никишин набрал первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли 2026 года
Комментарии

24-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин сделал результативную передачу в пятом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем Канадиенс», который проходит на льду «Леново Центр» в американском Роли. Таким образом, хоккеист набрал своё первое очко в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2025/2026.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
5 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)    

На момент написания новости начался второй период встречи. Счёт 4:0 в пользу команды хозяев. На данный момент счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Каролины».

Напомним, Никишин перешёл в состав «Каролины» перед началом прошлого сезона, до этого защитник выступал в составе санкт-петербургского СКА.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Каролина» — в шаге от финала НХЛ! Уничтожила «Монреаль» в гостях всего за три минуты
«Каролина» — в шаге от финала НХЛ! Уничтожила «Монреаль» в гостях всего за три минуты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android