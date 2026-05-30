Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 мая 2026, счет 6:1, 5-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли. У россиян — два очка
Комментарии

Завершился пятый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Хозяева одержали разгромную победу со счётом 6:1 и выиграли серию 4-1. Таким образом, «Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

В составе хозяев сегодня забивали Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блейк, Шейн Гостисбер, а также Сет Джарвис. Россияне Александр Никишин и Андрей Свечников записали в свой актив по голевой передаче.

Единственная шайба в составе гостей на счету Коула Кофилда.

В финале Кубка Стэни-2026 «Каролина» сыграет против «Вегас Голден Найтс».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вегас» уничтожил «Колорадо» в финале Запада. Что это означает для НХЛ?
«Вегас» уничтожил «Колорадо» в финале Запада. Что это означает для НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android