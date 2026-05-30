«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли. У россиян — два очка

Завершился пятый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Хозяева одержали разгромную победу со счётом 6:1 и выиграли серию 4-1. Таким образом, «Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли.

В составе хозяев сегодня забивали Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блейк, Шейн Гостисбер, а также Сет Джарвис. Россияне Александр Никишин и Андрей Свечников записали в свой актив по голевой передаче.

Единственная шайба в составе гостей на счету Коула Кофилда.

В финале Кубка Стэни-2026 «Каролина» сыграет против «Вегас Голден Найтс».