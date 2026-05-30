Стала известна пара финалистов Кубка Стэнли-2026

Определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/26.

Последним финалистом стала «Каролина», которая в пятом матче финала Восточной конференции разгромила «Монреаль» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Харрикейнз» выиграли серию со счётом 4-1 и завоевали путёвку в решающую стадию турнира.

Ранее место в финале обеспечил себе «Вегас». «Голден Найтс» уверенно прошли «Колорадо», одержав победу во всех четырёх матчах серии — 4-0.

Таким образом, обладатель Кубка Стэнли определится в противостоянии между «Каролиной» и «Вегасом». Обе команды поборются за главный трофей Национальной хоккейной лиги.

