Стала известна пара финалистов Кубка Стэнли-2026
Определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/26.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17 2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12 3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52 4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19 5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp) 5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp) 6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19
Последним финалистом стала «Каролина», которая в пятом матче финала Восточной конференции разгромила «Монреаль» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Харрикейнз» выиграли серию со счётом 4-1 и завоевали путёвку в решающую стадию турнира.
Ранее место в финале обеспечил себе «Вегас». «Голден Найтс» уверенно прошли «Колорадо», одержав победу во всех четырёх матчах серии — 4-0.
Таким образом, обладатель Кубка Стэнли определится в противостоянии между «Каролиной» и «Вегасом». Обе команды поборются за главный трофей Национальной хоккейной лиги.
