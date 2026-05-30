«Каролина» сыграет в финале плей-офф НХЛ впервые за 20 лет

«Каролина Харрикейнз» стала финалистом Кубка Стэнли, разгромив «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:1 в пятом матче серии. Благодаря этой победе команда из Роли закрыла противостояние со счётом 4-1 и оформила выход в решающую стадию плей-офф.
Для «Каролины» это третий выход в финал Кубка Стэнли в истории франшизы и первый с 2006 года.
Примечательно, что в последний раз «Харрикейнз» играли в финале Кубка Стэнли именно в 2006 году, когда команду в качестве капитана выводил на лёд нынешний главный тренер Род Бриндамор. Тогда «Каролина» завоевала единственный в своей истории чемпионский титул.
В финале Кубка Стэнли «Каролина» встретится с «Вегас Голден Найтс», которые ранее уверенно обыграли «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.
