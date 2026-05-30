«Каролина» сыграет в финале плей-офф НХЛ впервые за 20 лет

«Каролина Харрикейнз» стала финалистом Кубка Стэнли, разгромив «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:1 в пятом матче серии. Благодаря этой победе команда из Роли закрыла противостояние со счётом 4-1 и оформила выход в решающую стадию плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

Для «Каролины» это третий выход в финал Кубка Стэнли в истории франшизы и первый с 2006 года.

Примечательно, что в последний раз «Харрикейнз» играли в финале Кубка Стэнли именно в 2006 году, когда команду в качестве капитана выводил на лёд нынешний главный тренер Род Бриндамор. Тогда «Каролина» завоевала единственный в своей истории чемпионский титул.

В финале Кубка Стэнли «Каролина» встретится с «Вегас Голден Найтс», которые ранее уверенно обыграли «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

