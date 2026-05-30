Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрокам «Каролины» вручили трофей победителей Восточной конференции НХЛ

Игрокам «Каролины» вручили трофей победителей Восточной конференции НХЛ
Комментарии

«Каролине Харрикейнз» вручили трофей чемпиона Восточной конференции НХЛ после победы над «Монреаль Канадиенс» в финальной серии конференции.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

Церемония награждения состоялась сразу после завершения пятого матча, в котором команда из Роли одержала крупную победу со счётом 6:1 и оформила выход в финал Кубка Стэнли, выиграв серию 4-1.

ВИДЕО

Игроки «Каролины» получили приз, вручаемый победителю Восточной конференции. Для клуба это первый подобный успех с 2006 года, когда «Харрикейнз» впоследствии завоевали Кубок Стэнли. Однако хоккеисты не стали прикасаться к кубку.

Теперь «Каролину» ждёт финальная серия плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс». Именно в этом противостоянии определится обладатель трофея.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Главный тренер «Каролины» встретился с Никишиным

Материалы по теме
«Каролина» сыграет в финале плей-офф НХЛ впервые за 20 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android