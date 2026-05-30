Игрокам «Каролины» вручили трофей победителей Восточной конференции НХЛ

«Каролине Харрикейнз» вручили трофей чемпиона Восточной конференции НХЛ после победы над «Монреаль Канадиенс» в финальной серии конференции.

Церемония награждения состоялась сразу после завершения пятого матча, в котором команда из Роли одержала крупную победу со счётом 6:1 и оформила выход в финал Кубка Стэнли, выиграв серию 4-1.

ВИДЕО

Игроки «Каролины» получили приз, вручаемый победителю Восточной конференции. Для клуба это первый подобный успех с 2006 года, когда «Харрикейнз» впоследствии завоевали Кубок Стэнли. Однако хоккеисты не стали прикасаться к кубку.

Теперь «Каролину» ждёт финальная серия плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс». Именно в этом противостоянии определится обладатель трофея.

Главный тренер «Каролины» встретился с Никишиным