Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» установила рекорд XXI века и повторила достижение Кубка Стэнли давностью 39 лет

«Каролина» установила рекорд XXI века и повторила достижение Кубка Стэнли давностью 39 лет
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» повторила редчайшее достижение по пути в финал Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

Команда из Роли одержала 12 побед при всего одном поражении в первых 13 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф и стала первой с 1987 года командой НХЛ, которая добралась до финала Кубка Стэнли, потерпев менее двух поражений.

За последние 39 лет лучшим результатом перед стартом финальной серии оставались два поражения. В последний раз подобного показателя добился «Колорадо Эвеланш» в 2022 году. Тогда клуб из Денвера выиграл Кубок Стэнли, победив в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2.

Напомним, в финале Кубка Стэнли сезона-2025/26 «Каролина» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

Материалы по теме
Видео
«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли. У россиян — два очка
Материалы по теме
Опыт превзошёл молодость! «Каролина» — в финале Кубка Стэнли
Видео
Опыт превзошёл молодость! «Каролина» — в финале Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android