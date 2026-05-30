«Каролина» установила рекорд XXI века и повторила достижение Кубка Стэнли давностью 39 лет

«Каролина Харрикейнз» повторила редчайшее достижение по пути в финал Кубка Стэнли.

Команда из Роли одержала 12 побед при всего одном поражении в первых 13 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф и стала первой с 1987 года командой НХЛ, которая добралась до финала Кубка Стэнли, потерпев менее двух поражений.

За последние 39 лет лучшим результатом перед стартом финальной серии оставались два поражения. В последний раз подобного показателя добился «Колорадо Эвеланш» в 2022 году. Тогда клуб из Денвера выиграл Кубок Стэнли, победив в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2.

Напомним, в финале Кубка Стэнли сезона-2025/26 «Каролина» встретится с «Вегас Голден Найтс».

