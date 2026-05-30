Как минимум два хоккеиста из России выиграют Кубок Стэнли-2026

Как минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли по итогам сезона-2025/26.

После того как «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» вышли в финал плей-офф НХЛ, стало известно, что главный трофей лиги гарантированно достанется минимум двум представителям России.

В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. За «Вегас» играют Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

Таким образом, вне зависимости от исхода финальной серии как минимум два россиянина станут обладателями Кубка Стэнли. Если трофей завоюет «Каролина», чемпионские перстни получат Кочетков, Никишин и Свечников. В случае победы «Вегаса» обладателями Кубка Стэнли станут Дорофеев и Барбашёв.

Финальная серия между «Каролиной» и «Вегасом» стартует 3 июня в 3:00 мск матчем на площадке «Харрикейнз».

