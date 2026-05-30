Результаты матчей 1/2 финала плей-офф НХЛ на 30 мая 2026 года

В ночь на 30 мая прошёл один матч третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 6:1.

Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4-1.

В финале Кубка Стэнли — 2026 «Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.