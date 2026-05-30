Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2026 на 30 мая 2026 года

Сегодня, 30 мая, состоятся два матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

16:20. Швейцария — Норвегия;

21:00. Канада — Финляндия.

Матч за третье место и финал турнира состоятся завтра, 31 мая.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места вылетели в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.