Главный тренер «Каролины» поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о предстоящей финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс».

«Это будет совсем другое дело. Нельзя продвинуться так далеко, не проявив себя на высшем уровне. Мы знаем, что это будет непростой задачей, но дайте нам один день [на подготовку]», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

Напомним, в последний раз «Харрикейнз» играли в финале Кубка Стэнли в 2006 году, когда команду в качестве капитана выводил на лёд нынешний главный тренер Род Бриндамор. Тогда «Каролина» завоевала единственный в своей истории чемпионский титул. Финал Кубка Стэнли — 2026 начнётся 3 июня.