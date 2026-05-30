«Каролина» — в финале Кубка Стэнли, задержание Рахима Стерлинга в Англии. Главное к утру
«Каролина Харрикейнз» разгромила «Монреаль Канадиенс» и вслед за «Вегасом» вышла в финал Кубка Стэнли, известный английский вингер Рахим Стерлинг был арестован после ДТП по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения, «Барселона» официально объявила о трансфере нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли. У россиян — два очка.
- Стерлинг задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения — The Sun.
- «Барселона» объявила о переходе Энтони Гордона из «Ньюкасла».
- Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв де Йонгу.
- Новак Джокович уступил Жоао Фонсеке в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.
- Александр Зверев обыграл Кентена Алиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
- «Зенит» объявил об уходе Радоньича с поста главного тренера клуба.
- Чемпион мира Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт».
- Стала известна пара финалистов Кубка Стэнли — 2026.
- Рууд одержал волевую победу над Полом и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
