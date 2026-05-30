«Монреаль Канадиенс» закончил своё выступление в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026, проиграв «Каролине Харрикейнз» (1:6 в пятом матче и 1-4 в серии) в финале Восточной конференции.

Таким образом, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – тогда это удалось «Монреалю», победившему в финале «Лос-Анджелес Кингз» (4-1). Кубок Стэнли достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд – в 2005 году трофей не разыгрывался из-за локаута. За это время канадские клубы проиграли восемь финалов.

Напомним, финал Кубка Стэнли — 2026 начнётся 3 июня. В нём сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».