Хоккей Новости

Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года

«Монреаль Канадиенс» закончил своё выступление в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026, проиграв «Каролине Харрикейнз» (1:6 в пятом матче и 1-4 в серии) в финале Восточной конференции.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

Таким образом, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – тогда это удалось «Монреалю», победившему в финале «Лос-Анджелес Кингз» (4-1). Кубок Стэнли достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд – в 2005 году трофей не разыгрывался из-за локаута. За это время канадские клубы проиграли восемь финалов.

Напомним, финал Кубка Стэнли — 2026 начнётся 3 июня. В нём сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
