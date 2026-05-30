«Авангард» сделал квалификационное предложение вратарю «Каролины» Кочеткову

Хоккейный клуб «Авангард» сделал квалификационные предложения нескольким хоккеистам, в числе которых голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков.

Напомним, «Авангард» получил спортивные права на Кочеткова в декабре 2024 года в результате обмена с «Витязем». В данный момент Кочетков продолжает борьбу за Кубок Стэнли.

Кроме Кочеткова, предложения получили вратарь Иван Юнин, защитники Илья Григорьев, Даниил Чайка, нападающие Егор Степанов, Дмитрий Злодеев, Андрей Заикин. Также первый профессиональный контракт на три года предложен Ивану Рубцову.

Сообщается, что спортивные права на хоккеистов закрепляются за «Авангардом» до 31 мая 2028 года.

Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. Если клуб не сделает предложение игроку до 31 мая, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента (НСА). До 30 июня хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.