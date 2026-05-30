Канада — Финляндия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 30 мая, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Канады и Финляндии. Игра начнётся в 21:00 мск. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Всего на чемпионате мира 2026 года играли 16 команд, которые были разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные Италии и Великобритании заняли последние места в своих группах и покинули элитный дивизион чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, Россия не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.