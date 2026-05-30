Губернатор Хабаровского края заявил, что «Амур» откажется от легионеров

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в «Амуре» не будет иностранных хоккеистов.

«Абсолютно убеждён, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших молодёжных команд российских.

Зарубежные легионеры получали по контрактам больше, чем наши не сильно избалованные парни. Во-вторых, они стали более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше», — приводит слова Демешина ТАСС.

По словам губернатора, задачей клуба на следующий сезон является выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне «Амур» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв девятое место на Востоке.