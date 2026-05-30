«Мы забрали то, что принадлежит нам». Красковский — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский высказался о победе ярославской команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.
— Было принципиально выиграть этот Кубок Гагарина, после того как год назад из команды ушёл главный тренер Игорь Никитин?
— Как это понять «принципиально»? И вообще трофеи не выигрывают, а забирают.
— В чём разница между «выигрывать» и «забирать»?
— Ты забираешь то, что тебе принадлежит. И именно это мы сделали.
— «Локомотив» способен в следующем сезоне третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?
— Всё в наших руках, — приводят слова Красковского «Известия».
Ранее стало известно, что Максим Берёзкин подпишет с «Локомотивом» новый контракт на два года.