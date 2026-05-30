Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира: сборной России было бы непросто играть с норвежцами

Чемпион мира: сборной России было бы непросто играть с норвежцами
Комментарии

Чемпион мира 1993 года, трёхкратный чемпион Норвегии Александр Смирнов высказался об успешном выступлении команды Норвегии на чемпионате мира — 2026.

«Если бы наши с ними играли, матч был бы непростым. Сейчас можно говорить что угодно, но надо смотреть, какая была бы у нас команда. Конечно, если бы освободилось больше наших ребят из Национальной хоккейной лиги, то норвежцам было бы посложнее. Хотя, с другой стороны, они с теми же канадцами сыграли в основное время на равных — 5:5. Со всеми фаворитами турнира норвежцы сыграли хорошо», — цитирует Смирнова ТАСС.

Сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в полуфинал мирового первенства, проходящего в Швейцарии. В 1/2 финала норвежская команда сыграет с хозяевами турнира.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Есть полуфиналисты ЧМ по хоккею! Нас ждут сенсационный матч и битва канадцев и финнов
Есть полуфиналисты ЧМ по хоккею! Нас ждут сенсационный матч и битва канадцев и финнов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android