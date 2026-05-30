Чемпион мира: сборной России было бы непросто играть с норвежцами

Чемпион мира 1993 года, трёхкратный чемпион Норвегии Александр Смирнов высказался об успешном выступлении команды Норвегии на чемпионате мира — 2026.

«Если бы наши с ними играли, матч был бы непростым. Сейчас можно говорить что угодно, но надо смотреть, какая была бы у нас команда. Конечно, если бы освободилось больше наших ребят из Национальной хоккейной лиги, то норвежцам было бы посложнее. Хотя, с другой стороны, они с теми же канадцами сыграли в основное время на равных — 5:5. Со всеми фаворитами турнира норвежцы сыграли хорошо», — цитирует Смирнова ТАСС.

Сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в полуфинал мирового первенства, проходящего в Швейцарии. В 1/2 финала норвежская команда сыграет с хозяевами турнира.