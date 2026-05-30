Кто станет обладателем Кубка Стэнли — 2026?

Сегодня, 30 мая, определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026. В решающей серии встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Напомним, в финале Восточной конференции «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1 в серии. Ранее «Вегас» в финале Западной конференции уверенно прошёл «Колорадо Эвеланш», одержав победу во всех четырёх матчах серии — 4-0.

Отметим, что финал Кубка Стэнли — 2026 начнётся в ночь на 3 июня на домашней арене «Каролины Харрикейнз».