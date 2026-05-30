Расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2026

Сегодня, 30 мая, определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026. В решающей серии встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Национальная хоккейная лига представила расписание финальной серии:

Игра №1: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», 3 июня;

Игра №2: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», 5 июня;

Игра №3: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», 7 июня;

Игра №4: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», 10 июня;

Игра №5*: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», 12 июня;

Игра №6*: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», 15 июня;

Игра №7*: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», 18 июня.

* — при необходимости.

Отметим, что все игры финальной серии начнутся в 3:00 мск.