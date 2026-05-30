Нападающий Никита Дишковский продлил контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с Никитой Дишковским. Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на один год и действует до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Никита Дишковский выступает в системе СКА с 15 лет. Хоккеист прошёл все ступени клубной вертикали, в 2022 году в составе «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова. Завершившийся сезон КХЛ стал для нападающего дебютным в лиге: в 71 игре регулярного чемпионата и плей-офф Дишковский набрал 24 (12+12) очка.

СКА завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде ЦСКА. Команда Игоря Ларионова проиграла серию со счётом 1-4.