Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Никита Дишковский продлил контракт со СКА

Нападающий Никита Дишковский продлил контракт со СКА
Комментарии

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с Никитой Дишковским. Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на один год и действует до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Никита Дишковский выступает в системе СКА с 15 лет. Хоккеист прошёл все ступени клубной вертикали, в 2022 году в составе «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова. Завершившийся сезон КХЛ стал для нападающего дебютным в лиге: в 71 игре регулярного чемпионата и плей-офф Дишковский набрал 24 (12+12) очка.

СКА завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде ЦСКА. Команда Игоря Ларионова проиграла серию со счётом 1-4.

Материалы по теме
Официально
СКА заключил трёхлетний контракт с защитником Педаном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android