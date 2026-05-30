Третьяк назвал российских игроков, которые могут попасть в символическую сборную XXI века

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, какие российские хоккеисты заслуживают попадания в символическую сборную XXI века.

«Капризов, Овечкин, Бобровский. Я уже троих назвал. Тем более они действительно могут туда (в символическую сборную XXI века) попасть спокойно. Потому что они многое сделали и для международной федерации, когда играли на чемпионатах мира и Олимпиадах, и в НХЛ», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Бобровский — чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли, Овечкин — трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, Капризов — олимпийский чемпион.

