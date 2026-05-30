Хоккей Новости

«На неудачах учишься гораздо больше». Главный тренер «Монреаля» — о вылете из Кубка Стэнли

«На неудачах учишься гораздо больше». Главный тренер «Монреаля» — о вылете из Кубка Стэнли
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

«Это то, что мы построили, и мы продолжаем расти. В этом процессе, не сумев пройди дальше, мы многому научимся. На неудачах учишься гораздо больше.

Я знаю, что мы не прошли дальше, не станем обладателями Кубка Стэнли, но в том, что мы сделали в этом году, было много побед. Я думаю, это поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова Сан-Луи сайт НХЛ.

Напомним, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года.

