«На неудачах учишься гораздо больше». Главный тренер «Монреаля» — о вылете из Кубка Стэнли

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4).

«Это то, что мы построили, и мы продолжаем расти. В этом процессе, не сумев пройди дальше, мы многому научимся. На неудачах учишься гораздо больше.

Я знаю, что мы не прошли дальше, не станем обладателями Кубка Стэнли, но в том, что мы сделали в этом году, было много побед. Я думаю, это поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова Сан-Луи сайт НХЛ.

Напомним, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года.