Виталий Давыдов: так и не понял, что у «Ак Барса» за тренер и что за команда

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о работе главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Казанский клуб под его руководством проиграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотиву» (2-4).

«Отдаю должное Гатиятулину за серебро, но я так и не понял, что у Казани за тренер и что за команда. То она играла чуть ли не идеально, то возила тачку. И так весь сезон – и в «гладком» чемпионате, и в плей-офф.

Такие перепады связываю именно с фигурой тренера. Ему словно бы не хватает энергии и эмоций, чтобы зажечь команду, справиться с ней. Для российской тренерской школы это нехарактерный минус», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.