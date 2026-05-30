Берёзкин: даже в 40 лет Радулов смог бы в НХЛ поиграть

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался об игре 39-летнего форварда железнодорожников Александра Радулова, отметив, что хоккеист ещё мог бы сыграть в НХЛ.

«Санька Радулов — настоящий феномен мирового хоккея. Играть с таким желанием и азартом — очень круто. Думаю, что даже в 40 лет он смог бы в НХЛ поиграть», — приводит слова Берёзкина Legalbet.

21 мая Радулов стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» обыграл в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» со счётом 4-2. Всего в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги Радулов провёл 86 матчей, набрав 69 (27+42) очков.