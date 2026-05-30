Рыбин: сборная России боролась бы только за выход в финал ЧМ и победу в нём

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о чемпионате мира по хоккею без участия сборной России.

«Конечно, за чемпионатом мира без сборной России следить не так интересно, как с ней. Нет сомнений в том, что наши ребята боролись бы только за выход в финал и за победу в нём. Если собрать в одной команде лучших российских игроков из НХЛ и КХЛ, то тогда получится топ-сборная, с которой будет очень тяжело справиться», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, ранее Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал недопуск сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027 по соображениям безопасности. Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.