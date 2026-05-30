«По меркам КХЛ, хоккеист без слабых мест». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Шарипзянове

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высоко оценил игру капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который выиграл приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Нет никаких вопросов по капитану «Авангарда» Шарипзянову – по моему мнению, он тоже и лучший защитник, и самый ценный игрок.

Всегда ценил именно таких защитников – без перекосов, абсолютных универсалов. Шарипзянов хорош в атаке и в обороне, в силовой борьбе и в комбинациях, плюс является лидером команды. По меркам КХЛ, это хоккеист без слабых мест», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.