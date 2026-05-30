«Чемпионат мира тухленький». Игорь Бахмутов — о проведении турнира без сборной России

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов отреагировал на решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/2027.

«При всём уважении к Великобритании, Венгрии и Словении, они не могут заменить сборную России на международных соревнованиях. Чемпионат мира тухленький. Хотелось бы верить, что они поняли, что без наших все эти турниры не то. Но что-то мне подсказывает, что голова у них отключена. Я не верю, что им очевидные вещи пришли в голову. Мне кажется, они с упорством не хотят нас возвращать. Они плачут, но едят кактусы. Со своим непонятным упорством. Они с этим европейским руководством могут ещё чего-нибудь придумать. Пока не стоит обольщаться. Надо подождать», — цитирует Бахмутова Legalbet.