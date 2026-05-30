Роман Ротенберг высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высоко оценил выступление 39-летнего нападающего Александра Радулова за «Локомотив».

«Второй год подряд ребята из «Локомотива» показали высокий уровень. Команда удивила тем, что смогла добавить и улучшить свою игру, несмотря на изменения в тренерском штабе. Ну и, конечно, Саша Радулов всё равно удивил. Провести ещё один сезон на таком уровне, в решающие 30 секунд взять игру на себя и решить судьбу матча — он феноменально сыграл. Он уже всё всем доказал, но ещё раз показал класс. Огромную работу провёл и в раздевалке, вёл за собой. Надо ценить, что у нас есть такие игроки», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

