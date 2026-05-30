Радимов: Романа Ротенберга не хватает в КХЛ. Хочу, чтобы он поскорее вернулся в лигу

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов заявил, что ожидает возвращения Романа Ротенберга на пост главного тренера одной из команд КХЛ.

— Вы выставляли фото с Романом Ротенбергом. С ним вы тоже знакомы?

— Поверхностно, как-то пересекались. Естественно, я знаю, кто это такой и что он тренирует сборную, его интервью тоже попадаются. Слежу за играми сборной, когда бывает возможность.

— Ротенберга не хватает в КХЛ? В том числе в медийном плане.

— Конечно, не хватает. Потому что футбол и хоккей — это медийные виды спорта. Я хочу, чтобы Ротенберг поскорее нашёл работу и вернулся в КХЛ, — цитирует Радимова «РБ Спорт».