Судзуки — о вылете «Монреаля»: это отстой, могли бы выступить немного лучше
Поделиться
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался после поражения в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4). По итогам встречи «Канадиенс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17 2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12 3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52 4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19 5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp) 5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp) 6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19
«То, что только что произошло в серии — это отстой. Думаю, мы могли бы выступить немного лучше. Тем не менее я горжусь командой и тем, чего мы добились в этом сезоне. Ребята сражались до самого конца. У нас были довольно изнурительные три раунда. Мы просто продолжали давить. Оглядываясь на весь сезон, думаю, что можно извлечь много позитивных моментов», – приводит слова Судзуки The Montreal Gazette.
В этом сезоне «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в финал конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
16:30
-
16:08
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:44
-
14:27
-
14:05
-
13:43
-
13:20
-
13:06
-
12:47
-
12:30
-
12:11
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
10:08
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:44
-
08:22
-
08:05
-
07:12
-
06:55
-
06:23
-
06:12