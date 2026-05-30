Судзуки — о вылете «Монреаля»: это отстой, могли бы выступить немного лучше

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался после поражения в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4). По итогам встречи «Канадиенс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

«То, что только что произошло в серии — это отстой. Думаю, мы могли бы выступить немного лучше. Тем не менее я горжусь командой и тем, чего мы добились в этом сезоне. Ребята сражались до самого конца. У нас были довольно изнурительные три раунда. Мы просто продолжали давить. Оглядываясь на весь сезон, думаю, что можно извлечь много позитивных моментов», – приводит слова Судзуки The Montreal Gazette.

В этом сезоне «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в финал конференции.