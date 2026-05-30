Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Судзуки — о вылете «Монреаля»: это отстой, могли бы выступить немного лучше

Судзуки — о вылете «Монреаля»: это отстой, могли бы выступить немного лучше
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался после поражения в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4). По итогам встречи «Канадиенс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17     2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12     3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52     4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19     5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp)     5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp)     6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19    

«То, что только что произошло в серии — это отстой. Думаю, мы могли бы выступить немного лучше. Тем не менее я горжусь командой и тем, чего мы добились в этом сезоне. Ребята сражались до самого конца. У нас были довольно изнурительные три раунда. Мы просто продолжали давить. Оглядываясь на весь сезон, думаю, что можно извлечь много позитивных моментов», – приводит слова Судзуки The Montreal Gazette.

В этом сезоне «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в финал конференции.

