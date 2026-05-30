Щитов высказался о шансах вратаря «Авангарда» Серебрякова заиграть в НХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил потенциал вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова заиграть в Национальной хоккейной лиге.

«Думаю, Серебряков расцвёл в омском «Авангарде», как раз опыт приличный у него появился, ему 30 лет. Не знаю, поедет ли он в НХЛ или нет, но у него такой возраст, 30 лет – не предел. Если у него будет приглашение, то может получиться», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате Серебряков провёл 54 матча, в которых одержал 35 побед при надёжности 2,14 и 93,1% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 17 игр и 11 побед при надёжности 1,94 и 93,6% сейвов. Также в активе Никиты шесть матчей «на ноль» в завершившемся сезоне.

