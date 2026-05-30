Защитник «Монреаля» Хатсон — о вылете команды из плей-офф: думаю, дело в ментальности

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон прокомментировал поражение в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4). По итогам этой встречи «Канадиенс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Не совсем понимаю, почему мы не смогли сыграть лучше. Мы всё ещё далеки от цели, это знаем. Думаю, дело скорее в ментальности. Это самое большое количество хоккейных матчей, в которые играли. Надеюсь, мы снова окажемся в такой же ситуации, будем двигаться дальше», – приводит слова Хатсона официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в финал конференции.