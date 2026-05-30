Защитник «Монреаля» Хатсон — о вылете команды из плей-офф: думаю, дело в ментальности
Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон прокомментировал поражение в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (1:6, 1-4). По итогам этой встречи «Канадиенс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 09:17 2:0 Стэнковен (Холл, Никишин) – 15:12 3:0 Робинсон (Каррье) – 16:52 4:0 Блейк (Холл, Стэнковен) – 27:19 5:0 Гостисбер (Джарвис, Элерс) – 38:02 (pp) 5:1 Кофилд (Хатсон) – 50:50 (pp) 6:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 56:19
«Не совсем понимаю, почему мы не смогли сыграть лучше. Мы всё ещё далеки от цели, это знаем. Думаю, дело скорее в ментальности. Это самое большое количество хоккейных матчей, в которые играли. Надеюсь, мы снова окажемся в такой же ситуации, будем двигаться дальше», – приводит слова Хатсона официальный сайт НХЛ.
В этом сезоне «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в финал конференции.
