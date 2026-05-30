Капитан ЦСКА Карнаухов установил новый рекорд по числу проведённых матчей за клуб

Капитан ЦСКА Павел Карнаухов вышел на первое место в клубной истории по количеству проведённых матчей, опередив Сергея Андронова (568). Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА. Сейчас на счету Павла 571 игра.

«Символ преданности клубу, профессионализма и настоящего армейского характера. Поздравляем Павла с историческим достижением!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Карнаухов провёл 67 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 10 игр и три гола. Павел выступает за ЦСКА на протяжении всей своей карьеры в КХЛ.