Давыдов — о лучшем тренере сезона в КХЛ: для меня это Никитин

Давыдов — о лучшем тренере сезона в КХЛ: для меня это Никитин
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов назвал Игоря Никитина из ЦСКА лучшим тренером сезона КХЛ.

– Виталий Семёнович, согласны с номинациями по итогам сезона КХЛ?
– С одними — согласен, с другими — готов поспорить.

– С чем поспорите?
– С тройкой лучших тренеров по версии КХЛ: Гатиятулин, Козлов, Разин. Моя тройка другая.

Для меня лучший тренер сезона — Никитин. Он настолько качественно отработал в Ярославле, что после ухода в ЦСКА оставил последователям выстроенную, чемпионскую команду. О чём говорить, если она выиграла трофей даже, по сути, без большинства. То есть был создан такой командный запас, что новые тренеры имели право на недоработки даже на таких важных участках, как реализация лишнего.

В своё время у нас в «Динамо» была похожая ситуация. Владимир Владимирович Юрзинов очень мощно поработал — и его чемпионское наследие досталось и последователям.

Вторым в моей тройке лучших, как и КХЛ, назову Виктора Козлова. Мне он нравится тем, что не жалуется на состав, не ругается с журналистами, а благодарен тому, что есть, и спокойно идёт вперёд. Плюс Козлов любит работать с молодыми, доверяет им — это большой плюс.

– Кто третий?
– Наверное, Квартальнов, он хорошо поработал в Минске, прошёл московское «Динамо», дал рекордный для наших братьев-белорусов результат, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Хартли выиграл Кубок Гагарина на «багаже» Никитина? Это полный бред
