«Локомотив» продлил контракты с Берёзкиным и Мисюлем на два года

«Локомотив» продлил контракты на два года с нападающим Максимом Берёзкиным и защитником Даниилом Мисюлем. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Берёзкин провёл 64 матча, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+19». В прошедшем плей-офф на его счету 22 игры и 8 (5+3) очков.

В минувшей регулярке 25-летний Мисюль сыграл 60 матчей, где забросил четыре шайбы и сделал восемь пасов при показателе полезности «+5». В завершившемся плей-офф он провёл 20 игр, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оба в составе команды завоевали Кубок Гагарина: для Берёзкина он стал вторым, для Мисюля – первым.

