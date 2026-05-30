«Сочи» объявил о продлении соглашения с форвардом Матвеем Гуськовым

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Матвеем Гуськовым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год. Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

«Матвей Гуськов провёл яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились. Гуськов – молодой, талантливый форвард, который ещё сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время. Не стоит забывать, что за его плечами опыт победы в Кубке Гагарина. Так что довольны продлением», – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям Вадим Покотило.

В минувшем сезоне Матвей провёл 50 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды.