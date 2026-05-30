Главная Хоккей Новости

Карнаухов: ЦСКА всегда отличался хорошим коллективом единомышленников

Карнаухов: ЦСКА всегда отличался хорошим коллективом единомышленников
Капитан ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал свой рекорд по количеству матчей за клуб. На его счету 571 игра за армейцев.

– В этом сезоне в твоей карьере случилось важное событие – рекорд по количеству матчей за ЦСКА. Какие у тебя эмоции от этого достижения?
– Хотелось бы поблагодарить всех партнёров по команде, с которыми мне довелось играть на протяжении многих лет в ЦСКА. Спасибо тренерам, руководству, административному штабу. Вместе с этими людьми мы в течение 10 лет выигрывали три кубка, бывало, что и проигрывали, случались взлёты и падения. Рекорд – в том числе и их заслуга. Это достижение также символизирует успех хоккейной школы ЦСКА, в которой закладывается армейский дух.

– Помнишь ли свой первый матч в КХЛ за ЦСКА?
– Конечно. 10 лет пролетели как миг. Это была выездная игра в Екатеринбурге. Не сказать, что волновался, старшие товарищи по команде меня подбадривали. ЦСКА всегда отличался хорошим коллективом единомышленников, которые работают на благо команды.

– Ты превзошёл достижение Сергея Андронова, с которым вы играли вместе. Что-то у него почерпнул в плане игры?
– Безусловно. С Сергеем мы до сих пор хорошо общаемся, дружим. Когда я приходил в команду, он был одним из старших игроков, и меня очень хорошо приняли. Повторюсь, этот результат не был бы достигнут без партнёров, которые встретились на моём хоккейном пути, — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА.

