Главная Хоккей Новости

Швейцария — Норвегия, результат матча 30 мая 2026 года, счет 6:0, ЧМ по хоккею 2026 (1/2 финала)

Швейцария всухую разгромила сборную Норвегии и вышла в финал ЧМ-2026
Сегодня, 30 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Норвегии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 6:0. Таким образом, Швейцария вышла в финал турнира.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 0
Норвегия
1:0 Берчи (Бехлер, Эгли) – 17:36     2:0 Мальгин (Тюркауф) – 24:23     3:0 Егер (Юнг, Кнак) – 32:51     4:0 Риа (Йози, Андригетто) – 36:24 (pp)     5:0 Хишир (Риа, Андригетто) – 44:27 (pp)     6:0 Рошетт (Зутер, Бьяска) – 57:34    

На 18-й минуте нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи забил первый гол. На 25-й минуте форвард Денис Мальгин удвоил преимущество швейцарцев. На 33-й минуте нападающий Кен Егер забросил третью шайбу швейцарской команды. На 37-й минуте форвард Дамьен Риа укрепил преимущество Швейцарии. На 45-й минуте нападающий Нико Хишир забил пятый гол швейцарцев. На 58-й минуте швейцарский форвард Тео Рошетт довёл счёт до разгромного — 6:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. В финале швейцарцы встретятся с победителем пары Канада — Финляндия.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год
Все новости RSS

